Z tego artykułu dowiesz się: Co sprawia, że Polacy, decydując się na kredyt, coraz częściej kierują się zasadą „teraz albo nigdy”.

Dlaczego kredyty o stałym oprocentowaniu zdominowały rynek i jakie doświadczenia kredytobiorców za tym stoją.

Które bariery finansowe najczęściej powstrzymują Polaków przed zakupem nieruchomości na kredyt.

Jak zmienił się proces poszukiwania finansowania i jaką rolę odgrywają w nim dziś oddziały banków.

Polacy masowo wybierają „bezpieczne” oprocentowanie – wynika z zaprezentowanego we wtorek raportu „Najważniejsza decyzja finansowa. Jak Polacy wybierają kredyt hipoteczny”, przygotowanego na zlecenie Otodom. Ponad połowa badanych ma bowiem hipotekę z okresowo stałym oprocentowaniem, a kolejne 22 proc. zdecydowało się na stałą stopę obowiązującą dłużej niż pięć lat. Tradycyjne kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, opartym na wskaźniku WIBOR, wybiera jedynie 22 proc. badanych.

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Dlaczego Polacy wybierają kredyty ze stałym oprocentowaniem

– To wyraźna zmiana na rynku – komentował Maciej Kietliński, ekspert ds. ekonomicznych Otodom. – Nie bierze się ona znikąd. To przede wszystkim reakcja na doświadczenia ostatnich lat – wyjaśniał. Eksperci przypominają okres gwałtownych podwyżek stóp procentowych po pandemii. W latach 2021–2022 rata kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem w wielu przypadkach wzrosła nawet dwukrotnie. W pamięci części kredytobiorców pozostają także doświadczenia posiadaczy kredytów frankowych, których obsługa znacząco podrożała wskutek silnego umocnienia szwajcarskiej waluty.

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– Obecnie sytuacja też jest niepewna. W ostatnich miesiącach przyzwyczailiśmy się do obniżek stóp procentowych, jednak ze względu na zmienną sytuację geopolityczną oraz ryzyka inflacyjne cykl luzowania polityki pieniężnej może wyhamować – ocenił Kietliński. – Zgodnie z sygnałami płynącymi z Rady Polityki Pieniężnej należy raczej nastawiać się na okres stabilizacji stóp, a w przypadku niekorzystnego rozwoju inflacji nie można wykluczyć nawet pojedynczych podwyżek jeszcze w tym roku – dodał.

Rosnące ceny mieszkań a decyzja o kredycie

Choć Polacy starają się ograniczać ryzyko związane z oprocentowaniem kredytu, równie silnie odczuwają presję czasu. Z badania Otodom wynika, że obecnie głównym impulsem do zakupu mieszkania na kredyt – wskazywanym przez ponad 60 proc. respondentów – są obawy przed dalszym wzrostem cen nieruchomości. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się powiększenie rodziny (33 proc.) oraz wzrost dochodów (26 proc.). Dla równowagi trzeba zaznaczyć, że o ile od momentu pojawienia się pierwszej myśli o zakupie mieszkania do złożenia wniosku kredytowego mija zazwyczaj od kilku miesięcy do nawet roku, to obecnie strach przed drożyzną może być dominujący.

– Mechanizm „teraz albo nigdy” zidentyfikowany w raporcie to nie slogan, lecz mierzalna siła napędowa współczesnego rynku mieszkaniowego – komentowała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom. Jak wskazała, pod koniec maja na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce status „zarezerwowane” miało 7,1 tys. lokali – najwięcej od dwóch lat. Podobny poziom obserwowano w 2023 r., gdy sprzedaż napędzał program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Tym razem za zwiększoną aktywność odpowiada jednak przede wszystkim popyt organiczny.

– Odkładanie zakupu wielu osobom zaczyna kojarzyć się z ryzykiem trwałego wykluczenia z rynku mieszkaniowego – podkreśla Kuniewicz.

Dlaczego rezygnujemy z kredytu? Decydują finanse

– Strach przed rosnącymi cenami jako główny motor decyzji kredytowej to sygnał, że decyzja o potrzebach mieszkaniowych schodzi na drugi plan, a coraz częściej zaczynamy mówić raczej o wyścigu z czasem – zaznaczył też Paweł Jarząbek, menedżer ds. badań rynku i analiz Otodom. Tym bardziej, że rzeczywiście w większości największych miast Polski ceny nieruchomości rok do roku nadal rosną, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. A to oznacza, że dostępność cenowa staje się coraz większą barierą dla marzących o własnym mieszkaniu.

Potwierdzają to wyniki raportu – niemal co piąty badany (18,4 proc.) poważnie rozważał zaciągnięcie kredytu hipotecznego, jednak ostatecznie z niego zrezygnował. Co ważne, cztery najczęstsze przyczyny rezygnacji, odpowiadające łącznie za 80 proc. wskazań, były wyłącznie finansowe. Chodzi tu o zbyt wysokie raty w relacji do dochodów, niewystarczającą zdolność kredytową, brak odpowiedniego wkładu własnego oraz wzrost cen mieszkań ponad możliwości nabywców. Wśród osób, które zrezygnowały z kredytu, aż 41 proc. osiąga miesięczne dochody nieprzekraczające 6 tys. zł netto.

Analizy Otodom wskazują również, że droga do kredytu coraz rzadziej rozpoczyna się w oddziale banku. Na początku procesu potencjalni kredytobiorcy najczęściej korzystają z wyszukiwarek internetowych (79 proc.) oraz porównywarek ofert (71 proc.), a dopiero później kontaktują się z doradcą finansowym lub pośrednikiem. Już co czwarty badany spędza zaś od 16 do 40 godzin wyłącznie na samodzielnym analizowaniu i porównywaniu ofert.