Brunon Bartkiewicz jest postrzegany jako ikona polskiej bankowości i twarz sukcesu ING BSK. W ostatnich dekadach bank mocno się rozwinął, rozpychając się na rynku i zdobywając coraz silniejszą pozycję. Obecnie kapitalizacja banku wynosi ok. 44 mld zł, na początku 1995 r. było to raptem 0,95 mld zł. Na koniec 2024 r. wartość udzielonych kredytów przez ING BSK stanowiła 10,8 proc. wszystkich kredytów sektora bankowego, a zgromadzonych depozytów klientów – ok. 9,3 proc. Dla porównaniu – na koniec 2009 r. udziały w rynku wynosiły odpowiednio 4,2 i 6,4 proc.

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowanie Bartkiewiczowi za jego wieloletnią pracę na rzecz ING Banku Śląskiego i Grupy ING oraz osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój banku.

Jaką dywidendę wypłaci ING BSK

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali również o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3 276 mln zł tj. 75 proc jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto za 2024 roku. Oznacza to, że na jedną akcję przypada 25,18 zł brutto. Termin nabycia praw do dywidendy został wyznaczony na 6 maja br., a jej wypłata nastąpi 12 maja 2025.