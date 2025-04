Jarosław Sadowski zauważa przy tym, że spadek WIBOR 6M jest tak znaczący, że w wielu przypadkach rata po aktualizacji oprocentowania będzie o ponad 100 zł, a czasami o ponad 200 zł niższa niż dotychczas. – Weźmy dla przykładu kredyt na kwotę 400 tys. zł na 30 lat, udzielony w ubiegłym roku z oprocentowaniem zmiennym, dla którego rata przez ostatnie sześć miesięcy wynosiła ok. 2,89 tys. zł. Po aktualizacji oprocentowania przez kolejne sześć miesięcy będzie wynosiła ok. 2,75 tys. zł, a więc rata spadnie aż o 140 zł – wylicza Sadowski.

Kiedy zmienia się oprocentowanie kredytu mieszkaniowego

Dla podobnego kredytu (zaciągniętego na 30 lat w ubiegłym roku) w wysokości 700 tys. rata może się zmniejszyć o nawet 245 zł przy obecnym spadku WIBOR 6M o ponad 0,4 pkt proc. Spadki WIBOR 3M są łagodniejsze (w ciągu tygodnia o ok. 0,2 pkt proc.), więc i ulga dla posiadaczy takich hipotek będzie mniejsza. Dla przykładowego kredytu na 400 tys. zł rata po aktualizacji będzie mniejsza o 55 zł, a takiego na 700 tys. zł – o 73 zł.

To, jaki wpływ na wysokość raty ma zmiana stawek WIBOR, zależy od wielu czynników, a jednym z kluczowych jest to, kiedy odbywa się aktualizacja oprocentowania danego kredytu – w przypadku kredytów z WIBOR 6M dzieje się to raz na sześć miesięcy, a tych z WIBOR 3M – raz na trzy miesiące. – Dla kredytu opartego na WIBOR 3M, który będzie miał aktualizację w kwietniu, kolejna będzie w lipcu – wyjaśnia Sadowski. – I wówczas rata najprawdopodobniej ponownie spadnie. Z kolei kredyt oparty na WIBOR 6M po aktualizacji kwietniowej następną będzie miał dopiero w październiku – tłumaczy.

Jakie oczekiwania rynku co do spadku stóp procentowych

Pytanie brzmi, jak stawki WIBOR mogą zachowywać się w kolejnych miesiącach? Co do zasady powinny one zbliżać się do rzeczywistego poziomu stopy referencyjnej NBP. Ale jeśli jesteśmy w cyklu luzowania w polityce pieniężnej, to pewnie będą wyprzedzać faktyczne ruchy NBP. Przy czym obecnie oczekiwania rynkowe co do cięcia stóp okazują się bardzo optymistyczne.