Podczas poniedziałkowej konferencji wiceprezes Marta Postuła poinformowała, że wnioski o pożyczki z KPO na zieloną transformację miast będą przyjmowane tylko do końca kwietnia. Ma to związek z przesunięciem środków na obronność. Budżet tego instrumentu po zmianach spadnie do ok. 14 mld zł wobec 40 mld zł przy jego stracie. Dotychczas samorządy złożyły wnioski o wartości ok. 13,8 mld zł.