– Nie ma nadmiernych zysków w sektorze – podkreśla też Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Nie ma centralnego planisty, który określa właściwą miarę zysków. Ta polityczna dyskusja to fragment szerszego pytania, czy chcemy powrotu gospodarki centralnie planowanej i odejście od gospodarki rynkowej. Ja nie chcę – mówi też sarkastycznie Sobolewski.

Jakie podatki i daniny płacą instytucje finansowe

Ekonomista zaznacza, że zyski banków są opodatkowane na zasadach ogólnych i płacą 19-proc. podatek CIT. Do tego jest jeszcze podatek specjalny, czyli wprowadzony przez rząd PiS w 2016 r. podatek od niektórych instytucji finansowych. Tylko z tych dwóch źródeł banki zasiliły budżet państwa kwotą niemal 20 mld zł (CIT to 13,4 mld zł, a tzw. podatek bankowy – to 5,8 mld zł), a to jeszcze nie koniec. Skarb Państwa jako główny akcjonariusz trzech dużych banków dostanie też jeszcze 3,5 mld zł w postaci dywidendy z zysków za 2024 r.

Związek Banków Polskich podkreśla, że są one jednym z największych płatników danin na rzecz państwa. A dodatkowo często obarczane są kosztami rządowych programów wsparcia kredytobiorców. Wystarczy przypomnieć ok. 12 mld zł na rzecz wakacji kredytowych z 2022 r. czy ok. 4 mld zł „ulgi w spłacie rat” z 2024 r. Banki komercyjne zrzuciły się też na ratowanie i kontrolowaną upadłość Getin Noble Banku, a od 2019 r. ponoszą ogromne obciążenia z tytułu sagi frankowej. Tylko w 2024 r. rezerwy na kredyty CHF sięgnęły ok. 16 mld zł, a łącznie to już 80–90 mld zł.

Co banki robią ze swoimi zyskami

– Mamy do czynienia z narracją czystego antybankowego populizmu – komentował Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich kilka dni temu na łamach „Rzeczpospolitej”. – Proszę pamiętać, że zyski nie idą do kieszeni mitycznych bankierów, tylko służą do budowy kapitałów, z których jest finansowana gospodarka, a także wypłacane są dywidendy dla akcjonariuszy, w tym dla przeciętnego Kowalskiego, czy funduszy emerytalnych – podkreślał Białek.

Kwestia odbudowy kapitałów i zdolności banków do udzielania kredytów jest obecnie kluczowa w kontekście zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska inwestycyjnego przyspieszenia. – Nawet studentowi bazowego kursu makroekonomii nie przyszłoby do głowy wskazanie oczekiwań na równoczesny wzrost akcji kredytowej i pozbawienie ich części zysków będących następstwem bieżącej sytuacji rynkowej – zaznacza Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.