W IV kwartale zysk grupy Banku Handlowego wyniósł ok. 368 mln zł, co oznacza spadek o 32 proc. kwartał do kwartału i 18 proc. rok do roku - podał bank w środę. To także wyraźniej mniej od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się ok. 545 mln zł zysku.

W całym 2024 r. bank zarobił 1 mld 760 mln zł, tj. o 22 proc. mniej niż w 2023 r. (wówczas było 2 mld 256 mln zł).

Z czego wynika spadek zysku Citi Handlowego

- Za spadek zysku netto odpowiadały głównie dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów w segmencie bankowości detalicznej w łącznej kwocie 432,5 mln zł, na którą składają się odpisy pomniejszające wartość firmy o 180 mln zł i aktywów trwałych o 252 mln zł – wyjaśnia zarząd w sprawozdaniu. Warto dodać, że takich transakcji bank dokonał w lutym, a więc w okresie, gdy już został ustalony konsensus oczekiwań rynkowych.

W pozostałych obszarach wyniki Citi Handlowego wyglądają całkiem nieźle. Wynik odsetkowy w IV kwartale 2024 roku wyniósł 795 mln zł i okazał się tylko niewiele niższy od oczekiwań (wzrósł rok do roku o 3 proc. i spadł o 3 proc. kwartał do kwartału). Zaś wynik z opłat i prowizji wyniósł 138 mln zł i był 2 proc. powyżej oczekiwań.

W całym 2024 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 4,45 mld zł, co oznacza tylko nieznaczny spadek (o 1,2 proc.) rok do roku.