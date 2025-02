Bank Pekao zarobił 6,4 mld zł, połowę chce przeznaczyć na dywidendy

– Liczby mówią same za siebie. Dlatego o minionym roku, z punktu widzenia wyników finansowych, można powiedzieć, że był bardzo dobry – ocenił Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao, cytowany w komunikacie. - Na pewno cieszą rekordy w pozyskiwaniu nowych kont, sprzedaży kart kredytowych i rosnący wolumen kredytów dla firm. Pekao ma jednak potencjał by być jeszcze lepszym bankiem. Udoskonalamy strukturę, systemy i produkty tak, aby umocnić naszą pozycję we wszystkich segmentach klientów – zaznaczył Stypułkowski.

Czytaj więcej Rp.pl wyjaśnia Czy to w porządku, że banki zarabiają krocie na wysokich stopach NBP? Choć nie wszystkim się to podoba, restrykcyjna polityka pieniężna powoduje co do zasady, że kredytobiorcy mocno tracą, a kredytodawcy dużo zyskują. W Polsce można wskazać dodatkowy czynnik, powodujący, że zyski banków są ponadprzeciętnie wysokie.

Ile zarobił Pekao w 2024 roku

Zysk grupy Pekao w IV kw. 2024 wyniósł 1,61 mld zł i okazał się trochę wyższy od oczekiwań rynkowych. W ujęciu kwartalnym zysk spadł o 2 proc., a w ujęciu rocznym o 12 proc.

Wynik odsetkowy w IV kwartale wyniósł 3,46 mld zł, wzrósł o 11 proc. rok do roku i o 6 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa netto spadła w IV kwartale do 4,23 proc. o 0,1 pkt. proc. wobec III kw. Wynik z prowizji wyniósł 776 mln zł i był wyższy niż szacunki rynkowe.

Koszty administracyjne wyniosły w IV kwartale 1,4 mld zł. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (bez ryzyka prawnego kredytów CHF) wyniosły 272 mln zł, a koszty ryzyka wzrosły do 58 pb z 43 pb kwartał wcześniej. Wskaźnik kredytów niepracujących jest na poziomie 4,5 proc,