Nick Leeson 30 lat temu zrujnował Barings Bank. Co go teraz martwi?

Pomimo tych skandali Leeson uważa, że banki są dziś znacznie lepiej zabezpieczone niż za jego czasów.

– Gdy wracam myślami do mojego czasu w Barings, mieliśmy jedną inspektor ds. zgodności, a myślę, że była ona także menedżerem ds. ryzyka dla 2 500 osób – powiedział Leeson. – Dziś, gdy wchodzisz do biura w Canary Wharf, widzisz 3 000 osób pracujących w dziale zgodności. Ludzie są lepiej wykształceni i mają do dyspozycji lepsze szkolenia.

Dlatego z niepokojem przygląda się polityce Trumpa, który redukuje regulacje i reformuje instytucje nadzorujące sektor finansowy, inspirując finansistów na całym świecie do żądania podobnych działań w ich krajach.

Dziecinne oszustwo

– Macquarie najbardziej mnie martwi – przyznał Leeson. – To było tak podstawowe oszustwo. Jak dziecięca zabawa. Myślę, że to odosobniony przypadek, ale jeden przypadek to już za dużo.

W listopadzie Macquarie zapewniło, że nieautoryzowane transakcje były izolowanym incydentem, nie miały wpływu na klientów i nie przyniosły żadnych korzyści finansowych bankowi ani innym podmiotom.