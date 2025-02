Pełnomocnik konsumenta złożył oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, wskazując, że bank wadliwie określił RRSO, naliczając odsetki również od kredytowanych kosztów. Zarzucił też, że wysoka prowizja została narzucona klientowi, a warunki umowy są nieuczciwe, co mogło skutkować nieważnością niektórych jej postanowień.

Sąd Okręgowy w Krakowie, rozpoznając sprawę, powziął wątpliwości ws. praktyki stosowanej przez bank i zdecydował się skierować do TSUE pytanie prejudycjalne, które miało na celu ustalenie zgodności spornych postanowień umownych z przepisami prawa unijnego. Sąd dążył do uzyskania odpowiedzi, czy można w umowie określić oprocentowanie na całą kwotę kredytu, w tym również na te elementy, które nie zostały faktycznie wypłacone konsumentowi, ale są składnikami całkowitej kwoty do zapłaty. Chciał ponadto ustalić, czy dopuszczalne jest stosowanie w umowach kredytów konsumenckich postanowień ujawniających jedynie stopę oprocentowania kredytu i łączną wartość skapitalizowanych odsetek, bez informowania, że podstawa tych obliczeń obejmuje również dodatkowe opłaty, które nie stanowią części wypłaconego kredytu, ale są częścią całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta.

W odniesieniu do tej sprawy rząd polski wskazał wprawdzie, że w jego ocenie przepisy dyrektywy 2008/48/WE, czyli o kredycie konsumenckim, nie stoją na przeszkodzie we wprowadzaniu do umów kredytu konsumenckiego postanowień, które przewidują możliwość rozłożenia na raty kosztów pozaodsetkowych kredytu, pod warunkiem jednak, że było to indywidualnie negocjowane z konsumentem, a opłaty nie były rażąco wygórowane. Ze stanowiska rządu wynika też, że konsument powinien mieć wybór między zapłatą tych kosztów w oprocentowanych ratach a ich kredytowaniem. Jest w nim też wskazanie, że zarówno dyrektywa o kredycie konsumenckim, jak i dyrektywa 93/13 zawierają wymóg, aby umowa kredytowa zawierała jasne i zwięzłe informacje o oprocentowaniu kredytu oraz warunkach jego stosowania, a umowa kredytowa nie może zawierać jedynie informacji o stopie oprocentowania i łącznej wartości skapitalizowanych odsetek bez wyraźnego wskazania, że podstawą obliczenia oprocentowania jest suma wypłaconej kwoty kredytu i kosztów pozaodsetkowych.

– Na bazie naszych doświadczeń, opartych na analizie treści umów kredytowych oraz rozmów z konsumentami, widzimy, że kredytobiorcy nie mieli możliwości wyboru uiszczenia prowizji w inny sposób jak jej skredytowanie przez bank. Dodatkowo nie mieli także informacji, że od kwoty prowizji będę naliczane odsetki, co wprost godzi w ich interes i narzuca im praktykę przyjętą przez bank – komentuje radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. – Stanowisko Polski podkreśla ponadto bardzo ważny aspekt związany z weryfikacją, czy banki prawidłowo wywiązały się z ciążących na nich obowiązków informacyjnych. Mówimy tutaj o informacjach przekazywanych przed zawarciem kontraktu, jak i informacjach zawartych w treści samej umowy kredytowej. W tym przypadku istotna jest rola sądu krajowego, który rozstrzygając taką sprawę, powinien z urzędu zweryfikować, czy banki sprostały obowiązkom informacyjnym względem konsumenta zarówno w kontekście treści dyrektywy o kredycie konsumenckim, jak i dyrektywy 93/13 – dodaje.