Zysk mBanku liczony w końcu w miliardach

Prezes Kocik wyjaśniał, że do istotnej poprawy wyniku netto rok do roku przyczyniło się rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 390 mln zł.

– Ale jesteśmy szczególnie dumni z naszych osiągnięć na działalności podstawowej – zaznaczył prezes. Portfel kredytów brutto wzrósł rok do roku o 7 proc., do ok. 125 mld zł, a depozyty klientów – o 8 proc., do 200 mld zł.

Ile pozwów i ugód w mBanku

Prezes Kocik podkreślał również zbliżający się koniec sagi frankowej. – Oczekujemy, że rok 2025 będzie ostatnim, w którym koszty kredytów CHF istotnie obciążą wyniki finansowe – zaznaczył prezes.

Łączna liczba ugód zawartych przez mBank z klientami frankowymi wyniosła na koniec 2024 r. 22 902 wobec 19 519 na koniec III kwartału oraz 13 321 na koniec 2023 r. Liczba aktualnie toczących się spraw sądowych spadła do 15 996 (z czego 12 547 dotyczyło kredytów aktywnych, a 3449 – kredytów spłaconych).

W swoim raporcie mBank szacuje, że 1,9 tys. kredytobiorców posiadających aktywne kredyty indeksowane do CHF nie zdecyduje się w przyszłości na wystąpienie przeciwko bankowi na drogę sądową oraz nie zawrze z bankiem ugody, a 30,4 tys. kredytobiorców, którzy spłacili już kredyty, nie złoży w przyszłości pozwu.