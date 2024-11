Jakie limity dla zakupu obligacji

– Odpowiedź nie jest taka prosta – zauważa Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao. – Z jednej strony rzeczywiście banki mają pewne limity, jeśli chodzi o koncentrację ryzyka. Z drugiej jednak zdolność banków do absorpcji długu zależy przede wszystkim od wartości depozytów w ich bilansach – dodaje.

Warto dodać, że takie limity koncentracji ryzyka każdy bank ustala indywidualnie i zwykle nie są one podawane do publicznej wiadomości. Zakładają one różne poziomy zaangażowania, w zależności kto jest emitentem papierów dłużnych, jaka jest ich waluta czy okres zapadalności. Wartość tych limitów jest też dosyć płynna, w zależności od warunków rynkowych i polityki danej organizacji.

– Ile jeszcze polskiego długu mogą kupić banki? To zależy głównie od sytuacji rynkowej, tj. od napływu depozytów, a także od tego, czy pojawi się większy popyt na kredyty ze strony klientów – ocenia też Łukasz Jańczak, analityk Erste Seciurites.

Co się bardziej bankom opłaca

Na kredytach banki zarabiają więcej niż na finansowaniu potrzeb Skarbu Państwa. Dopóki więc akcja kredytowa nie ruszy (a dziś wstrzymywana jest m.in. przez wysokie koszty pożyczania), dopóty kredytodawcy szukać będą jak najbardziej atrakcyjnych okazji do ulokowania swoich nadwyżek finansowych. A że dług skarbowy ma zerowe ryzyko braku jego spłaty, jest też dosyć dobrze oprocentowany, a do tego obniża podatek bankowy, to obligacje skarbowe wciąż mogą cieszyć się sporym zainteresowaniem ze strony banków.

– Zakładamy, że w 2025 r. banki kupią ok. 165 mld zł z 250 mld zł emisji obligacji skarbowych netto – mówi Marcin Luziński, ekonomista Santander Bank Polska. – Wysoki popyt na obligacje będzie możliwy dzięki kilku czynnikom – wzrostowi sumy depozytów w gospodarce i co za tym idzie, także sumy bilansowej sektora bankowego, zapadalności obligacji BGK i PFR w posiadaniu banków, które najpewniej zostaną zastąpione przez obligacje skarbowe (ok. 50 mld zł) oraz utrzymywaniu się nadpłynności w sektorze bankowym – analizuje Luziński.