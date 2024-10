Efekt jest taki, że przychody mBanku w kategorii opłat „od rachunków i przelewów” były w II kwartale tego roku o 6,3 proc. wyższe niż w II kw. 2023 r. Niemniej analitycy rynkowi podkreślają, że ogółem większy zarobek całego sektora z tytułu opłat i prowizji nie wynika tylko z prowadzonej polityki cenowej banków, ale również z faktu, że dokonujemy coraz więcej transakcji i ogółem aktywniej korzystamy z usług finansowych.

Na czym banki zarabiają najwięcej

Dobrym przykładem mogą tu być wyniki PKO Banku Polskiego. W pierwszej połowie tego roku dochody z opłat i prowizji (czyli po odliczeniu kosztów) wzrosły tu aż o 15,5 proc. rok do roku, do ponad 2,5 mld zł. Ale okazuje się, że w pozycji „rachunki i pozostałe” widać spadek do 570 mln zł z 583 mln zł. Za to szczególnie mocno wzrosła pozycja „fundusze i działalność maklerska” (za czym kryje się głównie wzrost aktywów klientów zarządzanych przez bank) – do 475 mln zł z 333 mln zł oraz pozycja „karty” (za którą kryją się głównie prowizja za płatność kartami) – do 525 mln zł z 315 mln zł.

Z analiz prowadzonych przez Kamila Stolarskiego, analityka Santander Biura Maklerskiego, wynika, że największy udział w łącznych dochodach sektora bankowego z opłat i prowizji mają te związane z kredytami i ubezpieczeniami (ok. 30 proc.), zwłaszcza korporacyjnymi. I te rosną dosyć mocno w tym roku, bo też ruszyła akcja kredytowa.

Dosyć duży udział, ok. 20–25 proc., mają też opłaty związane z prowadzeniem rachunków i kont, ale tu akurat ogółem dla sektora widać spadek rok do roku. Podobnie jest z dochodami z tytułu wymiany walut – to do ok. 20 proc. całości, bo Polacy sporo wyjeżdżają za granicę, a firmy eksportowe na co dzień posługują się walutami obcymi. Choć rok do roku notowane są tu spadki – głównie ze względu na wahania kursowe.

Jakie prowizje od płatności kartą

Rosnący udział ma za to pozycja „karty” – to już ok. 15 proc. łącznych dochodów banków z opłat i prowizji. – Banki robią wiele, by ograniczyć dostęp do gotówki, stąd te opłaty za wypłatę z bankomatu itp. Dzięki temu rośnie liczba transakcji kartami, a w ostatnich latach istotnie rośnie też wartość tych transakcji – komentuje Stolarski. Przez inflację mocno wzrosły ceny towarów i usług, w ślad za tym naliczane jako procent obrotów – prowizje.