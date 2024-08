Sarah John, główna kasjerka banku - której podpis widnieje na banknotach - powiedziała, że była „zachwycona” tym, że zebrano tak „niezwykłą” kwotę. Dochód zostanie podzielony po równo między 10 organizacji charytatywnych wybranych przez Bank Anglii.

Gotówka wraca do łask w Wielkiej Brytanii

To pierwsza zmiana wizerunku monarchy na banknotach Banku Anglii, ponieważ królowa Elżbieta II była pierwszą osobą, która regularnie pojawiała się na banknotach Banku Anglii od 1960 r. – przypomina BBC. Monarcha nie pojawia się na banknotach w Szkocji.

Chociaż użycie banknotów i monet spada, liczba osób używających przede wszystkim gotówki do codziennych wydatków osiągnęła czteroletni szczyt podczas kryzysu kosztów utrzymania – wynika z danych brytyjskiego stowarzyszenia bankowego UK Finance. Urzędy pocztowe również zgłosiły, że w lipcu obsłużyły rekordową ilość gotówki, a łączna wartość transakcji wyniosła 3,77 mld funtów. A bank HSBC obiecał, że nie zamknie żadnych swoich oddziałów bankowych co najmniej do 2026 r.