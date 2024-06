Sektor apeluje o okrągły stół

- Naszym największą szansą mam być jednolita umowa kredytowa, ale nie wiem wiemy jaki ma mieć kształt, ani co tam będzie – mówił poruszony Szymon Midera, pełniący obowiązki prezesa PKO BP. Odnosił się to do szerszego problemu niż kredyty CHF, czyli do problemu ogólnego ryzyka prawnego wszystkich kredytów związanego z podważaniem wszelkich umów między bankami i klientami.

– Dlatego chciałby, byśmy jako środowisko lepiej się zorganizowali, powołali prawdziwy okrągły stół, do którego zasiądą wszyscy interesariusze – banki, konsumenci, przedstawiciele rządu, regulatora, sądów, itp. Tak byśmy wypracowali prawdziwe rozwiązania – apelował Midera.

Także zdaniem prezesa Gajewskiego, sektor powinien działać razem i walczyć o rozwiązania na poziomie ustawowym. – Dotychczas się to nie bardzo udawało, bo przy sprawach frankowych rząd, bał się przerzucenia odpowiedzialności finansowej na Skarb Państwa. Dziś jednak kancelarie frankowe i ich klienci pozywają… Skarb Państwa. Może to będzie „zachętą” by jednak coś zrobić – wskazywał Gajewski.

Wysokie stopy procentowe ratują banki

Prezes Gdański ripostował z kolei, że w sprawach frankowych to nie sektor się skompromitował, tylko Polska jako kraj, bo wszyscy, począwszy od wymiaru sprawiedliwości, po rząd, umywają ręce. – Apele bankowców były wołaniem na puszczy, ale moim zdaniem stać nas na więcej, tylko musimy działać razem – postulował Gdański.

- To cud, że w Polsce nie mamy kryzysu bankowego, zawdzięczamy to tylko wysokim stopom procentowym – wytykał też Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Jak wskazywał, rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF to już niemal 70 mld zł (które trafią do lepiej sytuowanej zamożnej, ale niewielkiej części społeczeństwa), a to przecież jeszcze nie koniec.

- Przez osiem lat nie mieliśmy realnego dialogi z tzw. oficjalnym sektorem, to musi się zmienić – podsumował Stypułkowski.