Co może dać bankom sztuczna inteligencja

Brunon Batkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, podkreślał, że technologie, dzięki którym wszystko można zamienić w formułę cyfrową, przynoszą rewolucyjne zmiany zarówno w obszarach back office, jak i front office banków. – Ale te zmiany muszą odbywać się ewolucyjnie, wykorzystania narzędzie AI musi być bezpieczne i dla banków i dla klientów – zaznaczył Bartkiewicz.

Prezes ocenił, że sztuczna inteligencja może być dla sektora dużym „szarpnięciem”, przyspieszeniem rozwoju, co samo w sobie jest ekscytujące. – Trzeba do tego pociągu na pewno wsiąść, jednak z drugiej strony trzeba uważać, by nie wsiadać za szybko, bo możemy się potknąć – mówił obrazowo.

- Bez AI tego szarpnięcia na pewno nie będzie, docelowo 70-80 proc. obszarów banków będzie działać przy wykorzystaniu tych narzędzi – przyznał też Artur Głembocki, członek zarząd Santander Bank Polska.

– Jednak musimy wiedzieć, o czym mówimy. GenAI potrafi stworzyć nowy kontekst. Słowo „stworzyć” jest kluczowe, bo niesie pewne nadzieje, ale też ogromne wyzwania – zaznaczył.

Kto będzie nadzorował AI? Czy sztuczna inteligencja będzie kontrolować sztuczną inteligencję?

Wiceprezes Głembocki zwrócił uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, problem halucynowania generatywnej AI w kontaktach z klientami. W kolejnych modelach ten problem jest coraz lepiej rozwiązywany, ale każdy poziom powyżej zera jest dla banków niedopuszczalny.