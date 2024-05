Nadia Calviño, prezes EBI: Dwa satelity dla Polski to początek

Jakie będą kolejne kroki w nowym obszarze zainteresowań EBI obejmującym obronność i bezpieczeństwo?

Dwa tygodnie temu nasza rada dyrektorów zatwierdziła nowy plan działań oznaczający bardzo istotną aktualizację definicji podwójnego zastosowania [finansowanych projektów – red.]. Do tej pory wymagaliśmy, aby ponad 50 proc. przyszłych przychodów [projektu – red.] pochodziło z użytku cywilnego. I ten wymóg został usunięty. Poszerza to więc definicję podwójnego zastosowania i powiększa zakres naszych inwestycji. Umożliwi to grupie EBI zwiększenie wsparcia dla europejskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa oraz finansowanie projektów, które są obecnie priorytetami europejskich przywódców, takich jak kontrola granic, kosmos, badania i rozwój czy mobilność wojskowa. A także remonty i renowacje obiektów wojskowych. Technologie przeciwdziałające zakłóceniom cyfrowym, urządzenia do rozminowywania i odkażania.

Ile zamierzacie zainwestować w te projekty?

Mamy specjalny instrument, a w nim 8 mld euro przeznaczone na bezpieczeństwo i obronę. Do tej pory zainwestowaliśmy tylko 2 mld euro, mamy więc jeszcze do dyspozycji około 6 mld euro. Stworzyliśmy w EBI Biuro Bezpieczeństwa i Obrony, aby skupić się na przyspieszeniu i usprawnieniu inwestycji za owe 6 mld euro. Spodziewam się więc, że do końca roku pojawi się długa lista projektów, które będą finansowane przez EBI. Oprócz ponownego zdefiniowania podwójnego zastosowania rozszerzyliśmy także dostęp do programów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które już prowadzą działalność w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

Jakie to programy? Rozwój nowych technologii?

Mamy np. szereg programów zapewniających gwarancje instytucjom finansowym, dzięki czemu mogą one udzielać pożyczek MŚP. Do tej pory firmy z sektora MŚP, które zajmowały się bezpieczeństwem i obronnością, nie mogły być finansowane przez banki. Od teraz zyskają dostęp do przeznaczonych do tego programów. Stworzyliśmy też specjalny instrument z kwotą 175 mln euro na inwestycje w kapitał (Instrument Kapitału Obronnego) – innowacyjne start-upy i MŚP w obszarach bezpieczeństwa i obronności. Zatem grupa EBI wyraźnie zwiększa swoje wsparcie dla europejskiego przemysłu bezpieczeństwa i obrony.