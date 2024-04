Strata NBP w 2023 roku poszła w miliardy złotych. Adam Glapiński pod ostrzałem

Czytaj więcej Banki Prezes NBP Adam Glapiński: Trybunał Stanu? Boję się tylko Boga i żony Inflacja wróciła do celu NBP, ale tylko przejściowo. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej nie myśli obecnie o obniżaniu stóp procentowych – powiedział na piątkowej konferencji prasowej prezes banku centralnego Adam Glapiński.

Koalicja rządząca krytykuje prezesa NBP Adama Glapińskiego

Rekordową stratę NBP skomentowali już politycy koalicji rządzącej, krytykując kierującego od 2016 roku bankiem centralnym Adama Glapińskiego.

„Narodowy Bank Polski zakończył 2023 rok ze stratą w wysokości 20,8 miliarda złotych. Oznacza to, że państwowa kasa nie będzie zasilona przelewem z NBP. Jastrząb nie podołał. Chyba, że według jego logiki: jak spada, to rośnie? Czyli strata to zysk?” – napisała na portalu X (dawniej Twitter) Anna Sobolak, posłanka PO.

„Z obiecanego 6 mld zysku NBP kończy rok 2023 z UWAGĄ 20,8 mld straty!!! Składa się na to strata za rok obrotowy plus straty z lat ubiegłych. Jak to możliwe że bank centralny osiąga tak potężne straty? Prezes NBP Adam Glapiński osobiście odpowiada za tę sytuację” – dodała Katarzyna Kierzek-Koperska z PO.