EBOR wyszedł zdecydowanie spod kreski w 2023 roku

Soha El-Turky, szefowa pionu finansowego banku z Londynu, podkreśliła, że „te wyniki wskazują na pełną stabilizację bilansu i mocnej podstawy finansowej EBOR-u. Wobec takich globalnych wyzwań jak kryzys klimatu, niepewności w skali makro i coraz ostrzejszych napięć geopolitycznych bank wykazał zdolność przyspieszenia swego wspierania klientów i krajów, w których działa. Ma też zarówno podstawę kapitałową i zabezpieczenie przed utratą płynności, aby kontynuować wspieranie Ukrainy i gospodarczo inne kraje, gdzie pracujemy, będąc jednocześnie w stanie wytrzymać wstrząsy finansowe”.

Reklama

Zdecydowanie dobre wyniki banku, zbliżone do rekordowego zysku 2,5 mld euro z 2021 r., zostały osiągnięte w znacznym stopniu dzięki skutecznym inwestycjom kapitałowym w regionach działania EBOR-u. Bank inwestuje głównie w sektorze prywatnym, aby wspierać przechodzenie do gospodarki rynkowej. W ubiegłym roku zainwestował rekordowe 13,1 mld euro i osiągnął z tego zwrot miliarda euro po stracie 1,1 mld w 2022 r. Jego inwestycje w sektorze prywatnym wzrosły do 80 proc. rocznej wielkości działań, finansowanie ekologii utrzymało się na stałym poziomie 50 proc., zgodnie z zobowiązaniem EBOR-u, by doprowadzić do 2025 r. do tego, aby większość jego inwestycji była zgodna z ekologią.

Czytaj więcej Banki Kredyty nadal po staremu. Rząd chce dalej analizować alternatywę dla WIBOR-u Ministerstwo Finansów zwróciło się do Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej (NGR) z prośbą o ponowne przeprowadzenie przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR-u, biorąc pod uwagę zarówno WIRON, jak i inne możliwe wskaźniki, podał resort.

Rynki kapitałowe były na ogól rentowne w ubiegłym roku, ale inwestycje banku wypadły szczególnie dobrze, przekroczyły wskaźniki referencyjne (benczmarki) obowiązujące w regionach jego inwestowania. Dzięki rosnącym stopom procentowym zwrot EBOR od kapitału wzrósł pięciokrotnie do 500 mln euro ze 100 mln rok wcześniej.

Inwestycje kredytowe zapewniły stabilny przepływ dochodów z odsetek do 1,1 mld euro wobec 1,2 mld w 2022 r. Proporcja kredytów zagrożonych była też stabilna, na poziomie 7,9 proc., a dodatkowy zysk 100 mln euro pochodził z rozwiązania netto z tytułu utraty wartości.