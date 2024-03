- To, co jest najważniejsze, co jest istotą tego projektu, to że ci, którzy wzięli kredyty i czują, że coś „nie gra” mieli świadomość, że państwo im pomoże. Chodzi o przełożenie w czasie i ewentualne wsparcie finansowe będzie nadal w mocy - mówił premier.

Wyjaśniając zasady działania decyzji o przedłużeniu wakacji kredytowych Donald Tusk tłumaczył, że z nowych zasad będzie mógł skorzystać kredytobiorca, jeśli rata kredytu przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa, bądź rodzina ma troje dzieci w momencie składania wniosku.



Wakacje kredytowe nie dla wszystkich

- Zależało nam, żeby trochę ograniczyć dostęp do wakacji kredytowych dla najzamożniejszej grupy i aby tę pomoc precyzyjnie adresować do grupy osób najbardziej potrzebujących. Dlatego właśnie zwiększyliśmy ją w tej drugiej części projektu, czyli bezpośredniego wsparcia finansowego – możliwości spłacania przez państwo rat kredytu dla tych, którzy utracili pracę i uzyskały status bezrobotnej w czasie, kiedy spłacają kredyt. Tutaj zwiększyliśmy limity wsparcia z 2 tys. zł do 3 tys. zł i wydłużony zostanie okres pomocy – z 36 miesięcy do 40 miesięcy. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu trafimy z pomocą do tych, którzy jej naprawdę potrzebują i nie są w stanie spłacać tego zobowiązania. To jest nieoprocentowana pożyczka , która może być umorzona w dość dużym stopniu. To naprawdę masywna pomoc finansowa dla osób, które utraciły możliwość spłaty kredytu — podkreślił premier.