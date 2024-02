Tąpnięcie na rosyjskim rynku finansowym. Kreml zamyka bank oligarchów

Wiadomość o cofnięciu licencji spowodowała załamanie notowań kwitów depozytowych Qiwi na moskiewskiej giełdzie. Papiery potaniały o blisko 60 proc.. Stało się przy masowej wyprzedaży kwitów Qiwi. Do godziny 12:30 wolumen obrotu akcjami wyniósł 1,14 miliarda rubli, czyli czterokrotnie więcej niż dzień wcześniej.

Qiwi Bank - dlaczego naprawdę upadł?

Na rosyjskojęzycznej Wikipedii Qiwi Bank to „rosyjska i międzynarodowa grupa firm świadcząca usługi płatnicze i finansowe w Rosji i innych krajach. Do grupy firm Qiwi zalicza się system płatności Qiwi, Qiwi Bank, system przekazów pieniężnych Contact, Factoring Plus, Flocktory, QPlatform oraz internetową agencję reklamową RealWeb.

Grupę założyło w 2007 r trzech rosyjskich przedsiębiorców (dziś miliarderów) - Siergiej Sołonin, Borys Kim i Andriej Romanienko w wyniku połączenia dwóch systemów płatności – „e-port” i „Unified Instant Payment System.

Po napaści Putina na Ukrainę, właściciele postanowili rozdzielić rosyjski i międzynarodowy biznes grupy Qiwi.

W maju 2023 r. grupa ogłosiła podział, który powinien zakończyć się do 11 września 2023 roku i powinien pomóc spółce uniknąć wycofania z giełdy Nasdaq.

Do 30 czerwca Qiwi zobowiązało się do przeniesienia wszystkich rosyjskich aktywów do JSC Qiwi, sporządzenia do 30 sierpnia śródrocznych sprawozdań finansowych i zakończenia dezinwestycji aktywów zlokalizowanych w Rosji. Wtedy to poczynaniami Qiwi zainteresował się Bank Rosji, nie bez stymulacji ze strony Kremla.

Od 26 lipca 2023 r na wniosek Banku Rosji, Qiwi Bank ograniczył możliwość wypłat gotówki i wypłat na rachunki bankowe do kwoty tysiąca rubli miesięcznie. W samej organizacji polecenie Banku Centralnego tłumaczono „typowymi” niedociągnięciami w prowadzeniu dokumentacji i sprawozdawczości. Potem Qiwi padł ofiarą ataku hakerskiego na system portfeli Qiwi. Grupa zapewniła, że wzmocniła ochronę w cyberprzestrzeni.

30 stycznia 2024 r Qiwi ogłosiło zamknięcie transakcji sprzedaży rosyjskich aktywów hongkońskiej spółce Fusion Factor Fintech Limited. Kwota transakcji wynosi 23,75 miliarda rubli. Kupująca firma należy do byłego dyrektora generalnego Qiwi Andrieja Protopopowa.

Według Banku Rosji Qiwi Bank zajmował 89. pozycję wśród banków działających w Rosji pod względem wielkości aktywów.