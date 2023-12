Ludwik Kotecki: Konflikt w NBP to dużo poważniejsza rzecz

Członek RPP Ludwik Kotecki odniósł się do sporu między Glapińskim i Muchą we wtorkowej „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24. Pytany, czy konflikt ten oznacza początek końca Adama Glapińskiego na fotelu prezesa NBP, Kotecki stwierdził, że „to chyba za daleko idące stwierdzenie”.

– Nie mam tej wiedzy, nie jestem w stanie ocenić, gdzie my jesteśmy. Sytuacja jest taka: słyszymy za ścianą, że ktoś bije kogoś, żona męża czy mąż żonę. I nie do końca wiemy, o co chodzi w tej kłótni. Wiemy tylko, że to na pewno nie pomaga w opinii sąsiadów o tym małżeństwie. Coś jest nie tak i należałoby sprawdzić, co jest nie tak – skomentował Kotecki.

Członek RPP uważa jednak, że sprawa ma szerszy wymiar i nie dotyczy tylko pensji. – To chyba nie o wynagrodzenia chodzi, ani jednej ani drugiej stronie. To jest dużo poważniejsza rzecz. Tam są rzeczywiście takie niejednoznacznie wskazania przez pana Muchę, że tam jest łamane czy nieprzestrzegane jest prawo przez prezesa. To należałoby sprawdzić – zaznaczył.

– Może te wynagrodzenia mogą razić, bo one są bardzo, bardzo wysokie: 27 jednomiesięcznych wynagrodzeń w roku. Natomiast to nie o to chodzi. To małżeństwo nie kłóci się o pieniądze – dodał.