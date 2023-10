Największy niemiecki bank nie da więcej pieniędzy brudnym firmom

W przypadku węgla cel Deutsche Banku obejmuje zarówno węgiel energetyczny, jak i metalurgiczny. Bank dąży do 49-procentowej redukcji w wartościach bezwzględnych najszerszego miernika finansowanych emisji – zwanego Zakresem 3 – do 2030 r. Do 2050 r. jego celem jest redukcja o 97 proc. W przypadku cementu bank planuje wymóg zmniejszenie emisji o 29 proc. do roku 2030 oraz ich redukcję o 98 proc. do roku 2050.

Musi być ścieżka

Bank stwierdził, że przedsiębiorstwa państwowe pochodzące z krajów objętych tak zwanymi partnerstwem na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej (inicjatywy publiczno-prywatne mające na celu finansowanie wcześniejszej emerytury aktywów z paliw kopalnych) nadal mogą zostać zakwalifikowane do finansowania. Muszą jednak wyznaczyć ścieżkę stopniowego wycofywania się ze spalania węgla.

Pod koniec ubiegłego roku Deutsche Bank utworzył „Forum zerowe netto”. W jego skład weszli doświadczeni bankierzy zajmujący się zrównoważonym rozwojem oraz ryzykiem inwestycyjnym. To oni będą oceniać wszystkie potencjalne transakcje o wartości ponad 25 mln euro. W pierwszym roku istnienia forum oceniło 41 transakcji i w około 25 proc. przypadków zaleciło klientom podjęcie dalszych działań przed wyrażeniem zgody na jakąkolwiek pożyczkę.

To kolejny duży bank, który próbuje zapewnić inwestorów i organy regulacyjne, że posiada ścieżkę prowadzącą do wyeliminowania finansowania przedsięwzięć odpowiedzialnych za emisje CO2. Wcześniej BNP Paribas, największy pożyczkodawca w Unii Europejskiej, zaostrzył warunki dotyczące finansowania inwestycji w paliwa kopalne. A niemiecki oddział ING Groep NV poszedł jeszcze dalej i już od roku rozstaje się klientami z wysokoemisyjnych branż.