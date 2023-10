Bank Światowy krytykuje W. Brytanię za obcięcie pomocy dla najbiedniejszych

Bank poinformował, że chce, aby Wielka Brytania „przywróciła wyższy poziom” finansowania. Rząd Wielkiej Brytanii był do niedawna największym pojedynczym darczyńcą funduszu Banku Światowego dla najbiedniejszych krajów świata. Od 2020 r. ministrowie brytyjskiego gabinetu tymczasowo ograniczyli pomoc do czasu, aż finanse publiczne Wielkiej Brytanii powrócą do dobrej kondycji.

Czytaj więcej Gospodarka Bank Światowy: Pandemia zepchnie 60 milionów osób w skrajne ubóstwo Bank Światowy ostrzega, że w wyniku pandemii koronawirusa i wynikających z niej obostrzeń wprowadzanych przez rządy aż 60 milionów osób więcej może doświadczyć skrajnego ubóstwa.

Wielka Brytania zmniejszyła o połowę kwotę finansowania Funduszu Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Banku Światowego do 500 mln funtów rocznie. Tymczasem bank stoi przed poważnymi wyzwaniami w związku z trudnościami w pozyskiwaniu środków finansowych na nowy fundusz reagowania kryzysowego, którego celem jest pomoc krajom w zwalczaniu ubóstwa. „Liczy się każdy dolar. Każdy dolar, który otrzymamy, może ocalić życie. Sposób, w jaki patrzę na ten fundusz, to sposób, w jaki faktycznie ratuje się życie…, więc spowodowało to prawdziwy ból” – powiedział Axel van Trotsenberg, starszy dyrektor zarządzający w Banku Światowym. Trotsenberg powiedział BBC, że wpłaty od darczyńców były mniejsze w ostatnich latach Dyrektor Banku światowego podkreśla, że trzy lata kryzysu nagle zakończyły dziesięciolecia postępu w ograniczaniu światowego ubóstwa.

Ubóstwo bezwzględne, które oznacza, że ludzie żyją za mniej niż 2 dolary (8,5 złotego) dziennie, dotyka obecnie prawie 100 milionów ludzi więcej niż przed pandemią. W związku z tym Bank Światowy twierdzi, że potrzebuje więcej środków, aby uporać się z problemem, który dotyka biedniejsze kraje dotkniętymi kryzysem już w grudniu tego roku. Jednak, w miarę jak coraz więcej środków będzie kierowanych na wydatki na rzecz uchodźców, będzie to miało wpływ na środki, które dotychczas szły na pomocy najuboższym.