Zysk Banku Handlowego nieco powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 611,5 mln zł – podał bank w środowym raporcie. To o 22 proc. więcej niż rok wcześniej i o 3 proc. więcej niż oczekiwania analityków.

Dobre wskaźniki finansowe

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 832 mln zł i był mniej więcej zbliżony, podobnie jak inne wskaźniki, do oczekiwań analityków. W porównaniu z II kw. 2022 r. wynik odsetkowy wzrósł o 25 proc., a w porównaniu z I kw. 2023 – spadł o 2 proc. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 142 mln zł, co oznacza spadek o 6 proc. rok do roku i wzrost o 1 proc. kwartał do kwartału.

Koszty ogółem wyniosły 340 mln zł. Wzrosły 13 proc. rdr, głównie przez wysoką inflację (i spadły o 18 proc. kdk). Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 30 proc., wskaźnik ROE na koniec czerwca osiągnął poziom 28 proc., a łączny współczynnik wypłacalności urósł do 20,3 proc.

W całym pierwszym półroczu bank miał 1,215 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 782 mln zł zysku rok wcześniej.