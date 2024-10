Izrael informuje o zabiciu następcy przywódcy Hezbollahu. Kolejne naloty na Bejrut

Safi ad-Din był typowany na nowego sekretarza generalnego Hezbollahu. O jego śmierci w nalocie nieoficjalnie informowano już na początku października. Jak dotąd śmierci Safi ad-Dina nie potwierdził jednak Hezbollah.



Szef Sztabu Generalnego Izraela: Wiemy jak dopaść każdego, kto zagraża bezpieczeństwu Izraela

Szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii, gen. Herci Halewi, w wydanym oświadczeniu stwierdził: „Dopadliśmy Nasrallaha, jego następcę i większość czołowych działaczy Hezbollahu. Wiemy jak dopaść każdego, kto zagraża bezpieczeństwu państwa Izrael”.



1 października Izrael rozpoczął operację lądową w południowym Libanie, której celem ma być zniszczenie infrastruktury Hezbollahu

Po ogłoszeniu informacji o śmierci Safi ad-Dina izraelskie lotnictwo miało ponownie zbombardować południowe przedmieścia Bejrutu.



Izrael zintensyfikował działania przeciwko Hezbollahowi po rozszerzeniu celów wojny w Strefie Gazy o doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy północnego pogranicza Izraela będą mogli wrócić do swoich domów. Hezbollah od 8 października 2023 roku, a więc od następnego dnia po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael, rozpoczął regularny ostrzał rakietowy północnego pogranicza Izraela, co zmusiło Tel Awiw do ewakuacji kilkudziesięciu tysięcy zamieszkujących te tereny osób.