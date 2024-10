Eksplozje i panika w Bejrucie. Izrael uderza w finanse Hezbollahu

Izrael rozpoczął operację w Libanie po rozszerzeniu celów wojny w Strefie Gazy. Tel Awiw chce umożliwić mieszkańcom północnego pogranicza Izraela wrócić do swoich domów, z których ewakuowano ich ze względu na ostrzał pogranicza przez Hezbollah, rozpoczęty 8 października 2023 roku, tuż po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael.



W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W izraelskiej operacji odwetowej zginęło ponad 42,5 tys. osób, a niemal wszyscy z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich domów.



Z kolei w atakach na cele w Libanie prowadzonych przez Izrael od początku wojny z Hamasem zginęło ponad 2,4 tys. osób, a ponad 1,2 mln Libańczyków zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów. W tym samym czasie w północnym Izraelu i na okupowanych Wzgórzach Golan, w wyniku ostrzału Hezbollahu, zginęło 51 osób.