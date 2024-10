Minister obrony Włoch: Nie przyjmujemy poleceń od rządu Izraela

- To nie był błąd i nie był to wypadek – powiedział Crosetto na konferencji prasowej. - To może być zbrodnia wojenna, stanowi to bardzo poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego – dodał.



Croseto miał przekazać protest ministrowi obrony Izraela, wezwał też ambasadora Izraela we Włoszech, od którego domaga się wyjaśnień w całej sprawie.



W siłach UNIFIL pełni służbę ponad 1 000 żołnierzy z Włoch

W siłach UNIFIL służbę pełni 1 068 żołnierzy z Włoch – spośród 50 państw świata, które zasilają swoimi żołnierzami siły pokojowe w Libanie tylko Indonezja ma tam więcej żołnierzy. Crosetto zapewnił, że żaden z dwóch rannych po izraelskim ostrzale żołnierzy UNIFIL nie jest Włochem.



Izrael zaapelował do sił ONZ, by te odsunęły się od granicy, ale minister Crosetto oświadczył, że Tel Awiw nie ma prawa przedstawiać takich żądań. - Powiedziałem ambasadorowi, żeby przekazał izraelskiemu rządowi i ONZ, że Włochy nie przyjmują poleceń od izraelskiego rządu – powiedział.



Tymczasem wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek w Sejmie, że wojska izraelskie ponownie ostrzelały siedzibę dowództwa wojsk ONZ w Libanie. - Niedopuszczalny jest ten atak, potępiamy go z całą stanowczością, wzywamy do zahamowania takich działań - powiedział Kosiniak-Kamysz dodając, że pod ostrzałem nie znaleźli się polscy żołnierze (jest ich tam nieco ponad 200).