Izrael rozszerza operację lądową w Libanie (WIDEO)

Izrael prowadzi operację lądową w Libanie, atakuje też intensywnie cele związane z Hezbollahem w Libanie z powietrza, w ramach działań, które mają umożliwić powrót na pogranicze Izraela z Libanem kilkudziesięciu tysięcy Izraelczyków, ewakuowanych stamtąd w związku z regularnym ostrzeliwaniem tych terenów przez Hezbollah.



Atak Izraela na Liban: Izraelska armia rozszerza działania na zachód

Hezbollah zaczął ostrzeliwać pogranicze Izraela 8 października 2023 roku, dzień po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael, który wywołał natychmiastową operację odwetową Izraela w Strefie Gazy.



Tymczasem Iran we wtorek ostrzegł Izrael po raz kolejny, że jakikolwiek atak na Iran spotka się z irańskim odwetem – poinformował szef MSZ Iranu, Abbas Araqchi. Po wejściu izraelskiej armii do Libanu Iran przeprowadził zmasowany atak rakietowy na Izrael, przy użyciu ok. 180 pocisków balistycznych. Od kilku dni spodziewany jest atak odwetowy Izraela, jego celem mogłyby być instalacje naftowe, a nawet obiekty związane z irańskim programem nuklearnym (choć na atakowanie tych ostatnich celów nie zgadzają się USA).