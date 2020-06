Bez osocza leku nie ma. Polsce ucieka wielka szansa

Trzy tygodnie temu ogłoszono uroczyście, że Biomed Lublin będzie brał udział w projekcie dotyczącym produkcji leku bazującego na osoczu ozdrowieńców. Jako jedyny w regionie ma opatentowaną technologię izolowania przeciwciał z osocza ludzkiego. Niestety jednak, utknął w blokach startowych – nie z własnej winy. Jak ustaliła „Rzeczpospolita", do tej pory produkcja nie ruszyła, bo do firmy nadal nie dostarczono osocza.

Projekt wspólnie realizują Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny numer 1 w Lublinie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Biomed Lublin, a finansuje go Agencja Badań Medycznych. Z kolei naczelną instytucją nadzorującą organizację krwiodawstwa jest minister zdrowia. Poprosiliśmy resort o komentarz. Zostaliśmy odesłani do Agencji Badań Medycznych z uzasadnieniem, że to ona finansuje projekt. Z kolei Agencja skierowała nas do szpitala w Lublinie, który stwierdził, że sprawy nie komentuje.