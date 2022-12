W swoim artykule opublikowanym w czasopiśmie "Ancient Mesoamerica" naukowcy opisują wykorzystanie metody LiDAR do przeprowadzenia badania tego obszaru.

LiDAR to system wykrywania, który polega na oświetlaniu celu wiązką światła laserowego i pomiar czasu jego odbicia za pomocą czujnika. Na podstawie różnic w czasie powrotu wiązki i innych kryteriów

W ostatnich latach system ten był używany do skanowania części gęstych lasów tropikalnych w poszukiwaniu śladów starożytnych cywilizacji. Lasery są w stanie penetrować korony drzew w lasach deszczowych, ujawniając to, co znajduje się na ziemi pod nimi.

Naukowcy przelecieli nad częściami Gwatemali w ramach mapowania, kiedy natknęli się na coś, co opisują jako rozległą starożytną cywilizację Majów.

Studiując wyniki pomiarów ustalili, że starożytna cywilizacja składała się z ponad 1000 osad obejmujących ponad 1600 km kwadratowych. Większość osad była połączona wieloma groblami.

Wyniki mapowania wykazały także dużą gęstość zaludnienia w odkrytych osadach. Odkrycie to jest sprzeczne z teoriami sugerującymi, że wczesne osady mezoamerykańskie były zwykle słabo zaludnione.

Naukowcy odkryli również dowody na istnienie dużych platform i piramid w niektórych osadach, co, jak zauważają, sugeruje, że niektóre z nich służyły jako centra pracy, rekreacji i polityki.

Niektóre osady miały boiska, które, jak wykazały wcześniejsze badania, były wykorzystywane do uprawiania różnych sportów charakterystycznych dla regionu.

Odkryto także, że mieszkańcy odkrytych osad budowali zbiorniki na wodę i kanały do jej przemieszczania, aby wykorzystywać ją w czasach suszy.

Majowie zamieszkiwali rejony od Chiapas i Jukatanu, które znajdują się obecnie w południowym Meksyku, po Gwatemalę, Honduras, Belize, Salwador i Nikaraguę. Zajmowali się rolnictwem już w 1500 roku p.n.e. Między 250 a 900 rokiem n.e. kultura Majów miała swój okres klasyczny. W szczytowym okresie cywilizacja Majów miała ponad 40 miast, z których każde liczyło od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców. Zdominowali dużą część północno-zachodniej części Ameryki Środkowej.

Ten sam obszar nadal jest zamieszkały przez Majów. Na początku XXI wieku ponad pięć milionów ludzi mówiło około 30 językami Majów.

Starożytna cywilizacja upadła po przybyciu do Ameryki Południowej hiszpańskich konkwistadorów.