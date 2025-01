Jerzy Haszczyński: Donald Trump już wstrzymuje pierwszą wojnę. Chyba

I co nie mniej ważne, sugerują krytycy porozumienia, Hamas wyciągnąłby wnioski na temat tego, jak tworzyć nową infrastrukturę wykorzystywaną przeciw Izraelowi. Izraelczykom przez wiele miesięcy nie udało się bowiem odkryć wieluset kilometrów tuneli, w których ukrywali się terroryści. Teraz Hamas będzie analizował, które odkryto, a które nie – i na podstawie tej wiedzy budował kolejne, wykorzystując cement i inne materiały, które dzięki porozumieniu znowu będą trafiały do Strefy Gazy.

Trzeci cel Izraela to było zapewnienie sobie bezpieczeństwa na przyszłość. I tego możliwe odrodzenie się Hamasu w Strefie Gazy oczywiście nie gwarantuje.

Jak doprowadzić do długofalowego rozwiązania konfliktu bliskowschodniego?

Porozumienie wynegocjowane w Dausze w swojej ostatniej fazie przewiduje przekazanie władzy nad tym skrawkiem ziemi Palestyńczykom i odbudowę Gazy. Brzmi prosto, ale kryje się za tym masa znanych od dawna problemów.

Kim mają być ci Palestyńczycy, którzy porządzą Strefą Gazy po opuszczeniu jej przez armię izraelską (która zostawi sobie zapewne strefę buforową, do 1,5 km wewnątrz tego wąziutkiego terytorium)? Wydaje się, że Autonomia Palestyńska (z drugiego palestyńskiego terytorium - Zachodniego Brzegu Jordanu), która już się nie sprzeciwia przejęciu odpowiedzialności.

Ale, jak się dowiedziałem z palestyńskich źródeł na Zachodnim Brzegu, Autonomia Palestyńska chciałaby zawrzeć w tej sprawie umowę z Hamasem, co dla Izraela jest nie do przyjęcia. Jest też nie do przyjęcia dla większości bogatych państw arabskich, które miałyby płacić za odbudowę Strefy Gazy. Pojawia się też pytanie, czy bez długofalowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, znajdą się chętni do przelewania dziesiątek miliardów dolarów na tak niepewną ziemię?