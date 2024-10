Rusłan Szoszyn: Wojna Rosji z Ukrainą dobiega końca. Zachód szuka salomonowego rozwiązania

Który kraj wyśle swoją armię na Ukrainę?

Stany Zjednoczone nie mogą udzielić Ukrainie takich samych gwarancji bezpieczeństwa jak Japonii, Korei Południowej czy Filipinom chociażby z takiego powodu, że na terenie tych państw od lat znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Nie jest możliwe więc zakończenie wojny w Ukrainie według np. „scenariusza koreańskiego”, bo trudno wyobrazić, że Biały Dom, niezależnie od tego, kto w nim będzie zasiadał, zdecyduje się na wysłanie swoich żołnierzy nad Dniepr i narazi Amerykanów na bezpośrednie starcie z atomową Rosją. Nie widać dzisiaj też perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO, bo trzeba byłoby przekonać do tego nie tylko Niemcy i Francję, ale też Węgry i Słowację. Ale przede wszystkim Stany Zjednoczone.

Niełatwo będzie też Ukrainie znaleźć państwo, które na własną rękę zadeklarowałoby na piśmie, że wyśle tam swoją armię, jeżeli Putin złamie zawieszenie broni. Dotychczasowe umowy, dotyczące „gwarancji bezpieczeństwa”, które Kijów podpisał z wieloma państwami (w tym z Polską), nic o tym nie wspominają. Mowa jest tam o przekazaniu broni, amunicji i wsparciu innego rodzaju. Ale czy to powstrzyma Kreml przez wznowieniem konfliktu?

Takie pytanie zapewne dzisiaj zadaje sobie wielu Ukraińców z Wołodymyrem Zełenskim na czele. W przeciwnym wypadku inwestorzy tam nie przyjdą, miliony ukraińskich uchodźców nie powrócą. Kto więc będzie obudowywał zniszczony rosyjskimi bombami kraj? Mało tego, tuż po zawieszeniu broni nad Dniepr powróci burzliwa polityka, a Zełenski będzie musiał rozpisać wybory prezydenckie i parlamentarne. Nietrudno się domyślić, że przez opozycję zostanie obarczony za wszystkie problemy kraju. A będzie ich wiele.

Ukraina w Unii Europejskiej? To jeden z możliwych scenariuszy

Najbardziej prawdopodobnym wydaje się być scenariusz przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej w granicach przebiegających po linii frontu. Świat demokratyczny nie uzna okupacji Krymu czy Donbasu, ale to na terenach kontrolowanych przez Kijów z unijnych funduszy będą np. odbudowywane drogi i mosty. Ukraina mogłaby powoli zacząć powracać do normalnego życia, wdrażać reformy i motywować rodaków do powrotu. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli Zachód nie znajdzie formuły, salomonowego rozwiązania, które nie postawi świata na krawędzi zagłady, ale jednocześnie zmusi rosyjskiego dyktatora do zawieszenia broni i zakończenia swojej agresji. Wygląda na to, że pomysłów na taką formułę na razie brak. Kanclerz Olaf Scholz po raz pierwszy od dwóch lat chciał porozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem. Ale, jak wynika z piątkowej wypowiedzi szefowej niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbock, gospodarz Kremla odmawia takiej rozmowy. Wcale to nie oznacza, że Rosji nie zależy na zawieszeniu broni i rokowaniach pokojowych.