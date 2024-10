Komentarz Partnera Cyklu: BIG InfoMonitor

Tylko w rok zaległe zobowiązania sektora TSL zwiększyły się o blisko 480,5 mln zł (17 proc.) do 3,4 mld zł na koniec sierpnia 2024 r. według danych widocznych w naszych bazach pozakredytowych i kredytowych, tj. BIG InfoMonitor i BIK. Rośnie też liczba firm, które mają problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań – o 2273 podmiotów do poziomu 39 108. Niepokojący dla całej branży jest bardzo wysoki odsetek dłużników, który wynosi aż 9 proc. Oznacza to, że już prawie co dziesiąta firma z sektora TSL ma poważne kłopoty finansowe i istnieje podwyższone ryzyko współpracy z nią. Na tle całego sektora „najlepiej” sytuacja wygląda w logistyce, gdzie w tym samym czasie zaległe zobowiązania zmniejszyły się o 16,3 mln zł (15,5 proc.) do 88,5 mln zł. Jednak nadal widać, że przybywa firm z problemami w terminowej regulacji zobowiązań i jest ich obecnie 1259 – o 98 więcej niż przed rokiem. Jednak w tym przypadku odsetek firm z problemami oscyluje w granicach 4 proc.

Na tę sytuację wpływ ma kilka czynników, cały sektor zmaga się z wieloma wyzwaniami, a problemy jednych wpływają niestety na kondycję drugich, bo TSL to łańcuch naczyń połączonych. Przewoźnicy muszą radzić sobie z rosnącymi kosztami wynagrodzeń, operacyjnymi oraz opłatami drogowymi, co wpływa na ceny transportu. Brak wykwalifikowanych kierowców nadal stanowi poważny problem, co dodatkowo podnosi koszty pracy. Firmy logistyczne są pod presją, aby zmniejszać emisję CO2 i stosować bardziej ekologiczne rozwiązania, ale wprowadzenie pojazdów niskoemisyjnych postępuje powoli.

Sektor zmaga się też z zatorami płatniczymi, bo według naszych badań aż 78 proc. przedstawicieli tego sektora wspomina, że zdarzają się tacy odbiorcy, którzy płacą po wyznaczonym terminie zapłaty. W trzecim kwartale tego roku aż 65 proc. z nich wskazywało na opóźnienia w płatnościach od klientów powyżej 30 dni, a 30 proc. na ponaddwumiesięczne. Główną konsekwencją tych opóźnień według przedsiębiorców z tego sektora, która bezpośrednio wpływa na kondycję prowadzonych biznesów, jest wzrost kosztów działalności, bo windykując, tracą na to czas (38 proc. wskazań), oraz regularne straty, bo części takich faktur w ogóle nie odzyskują (32 proc.). Warto więc każdorazowo sprawdzać potencjalnych partnerów biznesowych i monitorować na bieżąco sytuację finansową stałych partnerów.

Ale są też pozytywne elementy, branża coraz chętniej inwestuje w technologie cyfrowe i automatyzację, co pomaga w optymalizacji procesów i zwiększeniu efektywności, w tym zyskowności i rentowności. Nie można też zapomnieć, że pandemia koronawirusa była wyjątkową okolicznością wpływającą na świat logistyki i dystrybucji. Zdefiniowała od nowa globalne łańcuchy dostaw. Obudziła także świadomość wielu organizacji dotyczącą takich aspektów prowadzenia działalności jak niezbędna dywersyfikacja dostawców, skracanie łańcuchów dostaw, inwestowanie w zapasy, tworzenie strategii logistycznych czy budowanie alternatywnych modeli transportowych. Logistyka zakupów i sprzedaży zaczęła odgrywać nadrzędną rolę w działalności wielu przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych. Polska, zaraz po niemieckim, jest obecnie drugim najbardziej aktywnym rynkiem magazynowym w Europie. A nowe powierzchnie magazynowe to kolejne miejsca pracy i operacje logistyczne, co dla operatorów logistycznych może oznacza lepszą sytuacją rynkową.

