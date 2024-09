Komentarz Partnera Cyklu: Fundacja Polska Bezgotówkowa

Dane Narodowego Banku Polskiego za I kwartał 2024 r. pokazują, że transakcje zbliżeniowe stanowiły 97,2 proc. wszystkich transakcji bezgotówkowych. Na taką sytuację wpływa kilka czynników. Jednym z głównych jest otwarta postawa konsumentów – Polacy lubią nowości technologiczne, w tym innowacje w płatnościach, i chętnie korzystają z nich podczas codziennych zakupów.

Potwierdzają to również najnowsze wyniki badania przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa przez POLASIK Research („Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce: badanie konsumenckie”, 2023 r.). W 2023 r. z użyciem płatności mobilnych dokonano w 2023 r. łącznie aż 23 proc. wszystkich transakcji w POS (w 2022 r. było to tylko 14 proc.). Oznacza to spektakularny wzrost o 57 proc. w udziale liczby transakcji r./r. Pozycję dominującą posiada technologia NFC, gdyż z jej użyciem dokonano 71 proc. wszystkich płatności mobilnych w POS. Na popularności zyskują również mobilne aplikacje bankowe – w 2023 r. korzystało z nich 60 proc. dorosłych Polaków. Niemal połowa użytkowników bankowości mobilnej (48 proc.) posługuje się także płatnościami mobilnymi NFC dostępnymi w portfelach kartowych (GPay, Apple Pay lub inny portfel mobilny).

Wśród osób młodych do 24. roku życia z płatności z użyciem NFC i innych rozwiązań mobilnych skorzystały dwie trzecie osób, generując aż 44 proc. wszystkich swoich transakcji. Coraz powszechniejsze stają się również mobilne aplikacje służące do płatności za bilety lub parkowanie (25 proc. badanych), a także aplikacje do zamawiania i płacenia za przejazdy (23 proc.).

Istotną rolę w rozwoju płatności elektronicznych odegrały połączone wysiłki podmiotów działających na polskim rynku w ramach ekosystemu finansowego, które wspierają rozwój innowacji m.in. w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Dzięki naszym wspólnym staraniom od momentu powstania fundacji dostęp do infrastruktury płatniczej w Polsce się podwoił. Z programu fundacji skorzystało do tej pory ponad 490 tys. podmiotów, w których zainstalowano ponad 647 tys. urządzeń do przyjmowania płatności zbliżeniowych i mobilnych.

Wszystko wskazuje na to, że o ile w przypadku wykorzystywania płatności elektronicznych w sklepach stacjonarnych osiągnęliśmy dojrzałość rynkową, o tyle w przypadku płatności na odległość mamy nadal potencjał do zagospodarowania. Pojawia się jednak kilka barier, które spowalniają zwyżki. Jedną z nich jest niedostosowanie sklepów internetowych do ulubionych przez klienta metod płatności lub brak wystarczających kompetencji cyfrowych wśród części społeczeństwa. Jeden i drugi czynnik jest barierą do realizacji zakupów i przeprocesowania transakcji.

Wyzwaniem jest również zintegrowanie doświadczenia klienta w zakupach internetowych. W tym obszarze ciekawym rozwiązaniem może być usługa Click to Pay, czyli nowa, bezpieczna i wygodna metoda dokonywania płatności za zakupy online, która eliminuje konieczność każdorazowego wpisywania numerów kart płatniczych i innych informacji. Działanie usługi można porównać do systemu płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych. Click to Pay nie wymaga bowiem od klienta dodatkowych czynności, gdyż system jest zaprojektowany tak, aby użytkownik miał jak najprostsze doświadczenie zakupowe. Prace mające na celu wdrożenie globalnego standardu płatniczego na polskim rynku prowadzi Fundacja Polska Bezgotówkowa we współpracy z organizacjami płatniczymi – Mastercard i Visa. Pierwsze wdrożenia Click to Pay w Polsce są już faktem, a wkrótce usługa będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

Ostatnie lata przeniosły świat płatności z ery gotówkowej do cyfrowej. Kolejny etap transformacji będzie polegać na budowie nowego doświadczenia użytkownika w taki sposób, aby płatności stały się procesem w tle (ang. seemless). Wszystko sprowadza się jednak do scenariusza, w którym płatność ma być niewidzialna, ale bezpieczna i całkowicie zintegrowana ze spersonalizowaną decyzją zakupową oraz natychmiastową dostawą towaru lub usługi.

