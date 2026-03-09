Materiał Promocyjny

W świecie, w którym algorytmy coraz częściej wpływają na decyzje finansowe, kluczowe staje się nie tylko korzystanie z AI, ale przede wszystkim rozumienie jej ograniczeń, ryzyk i mechanizmów działania. Szkolenie pokaże, jak świadomie i bezpiecznie wykorzystywać AI w finansach, zachowując kontrolę decyzyjną, odpowiedzialność i zgodność regulacyjną.