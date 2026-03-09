268 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
267 Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do spraw Cyfryzacji
266 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2026 r.
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego jest przeciwna dodawaniu do kodeksu wykroczeń przepisu zakazującego nakładan...
Warszawa nie zgadza się na wykup mieszkań przekazywanych w ramach Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego. Lokato...
Tysiące Polaków utknęły w kurortach i na lotniskach Bliskiego Wschodu (i nie tylko) z powodu odwołania lotów po...
Turystyczny Fundusz Pomocowy nie wszystkim zwróci wpłaty za wakacje odwoływane z powodu działań wojennych. Są je...
