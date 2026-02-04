Dziennik Ustaw z 4 lutego 2026 r. (poz. 127-133)

Aktualizacja: 05.02.2026 06:50 Publikacja: 04.02.2026 21:45
133 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
132 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
131 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej
130 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
129 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
128 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
127 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
