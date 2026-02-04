Monitor Polski z 4 lutego 2026 r. (poz. 175-180)

180 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

179 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2026 r. w sprawie kursu wymiany euro przyjętego do obliczenia maksymalnej ceny za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców, oraz wysokości tej maksymalnej ceny w przeliczeniu na euro zgodnie z tym kursem

178 Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Konstancińskiego Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży”

177 Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w restrukturyzacji realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”

176 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości jednorazowej kwoty kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, powyżej której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar w nim określonych oraz w sprawie wysokości łącznej kwoty należności niepobranych lub niedochodzonych określonych dla danego podmiotu kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego, po przekroczeniu której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym w pełnej wysokości