161 Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oddziałów całodobowej i stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wraz z wyposażeniem i obiektami pomocniczymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie”

160 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 stycznia 2026 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

159 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Tomczyka