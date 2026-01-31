Aktualizacja: 31.01.2026 21:38 Publikacja: 31.01.2026 21:35
161 Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oddziałów całodobowej i stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wraz z wyposażeniem i obiektami pomocniczymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie”
160 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 stycznia 2026 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
159 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Tomczyka
