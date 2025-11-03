Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (1509)

Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (1508)

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie (1507)