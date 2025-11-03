Aktualizacja: 04.11.2025 12:20 Publikacja: 03.11.2025 23:00
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (1509)
Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (1508)
Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie (1507)
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (1509)
Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (1508)
Nie odbędzie się zaplanowana na środę rozprawa Sądu Najwyższego w sprawie wniosku prokuratury o pociągnięcie do...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę podmiotu leczniczego na decyzję rzecznika praw pacjent...
Sąd Najwyższy oddalił skargę Telewizji Polsat i potwierdził, że decyzja Przewodniczącego KRRiT o nałożeniu kary...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
W 2026 roku szykują się duże zmiany w przepisach budowlanych. Projekt nowego rozporządzenia zawiera wytyczne dot...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas