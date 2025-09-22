Dziennik Ustaw z 22 września 2025 r. (poz. 1259-1265)

1265 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Reklama Reklama

1264 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka

1263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bielsk Podlaski w województwie podlaskim

1262 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

1261 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027