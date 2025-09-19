Aktualizacja: 21.09.2025 17:13 Publikacja: 19.09.2025 20:42
995 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
994 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2025 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 r.
