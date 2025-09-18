Monitor Polski z 18 września 2025 r. (poz. 984 - 993)

988 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2025 r. nr rej. 545/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia

987 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2025 r. nr rej. 544/2025 o nadaniu odznaczeń

986 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2025 r. nr 1130.46.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

985 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr 1130.48.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

984 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi Pobierz dokument