Monitor Polski z 18 września 2025 r. (poz. 984 - 993)

Publikacja: 18.09.2025 21:46

993 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2025 r. nr rej. 553/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń 

992 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2025 r. nr rej. 549/2025 o nadaniu odznaczeń 

991 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2025 r. nr rej. 548/2025 o nadaniu orderu 

990 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2025 r. nr rej. 547/2025 o nadaniu odznaczenia 

989 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2025 r. nr rej. 546/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń 

988 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2025 r. nr rej. 545/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia 

987 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2025 r. nr rej. 544/2025 o nadaniu odznaczeń 

986 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2025 r. nr 1130.46.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

985 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr 1130.48.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

984 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi Pobierz dokument 

