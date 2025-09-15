Rzeczpospolita
Prawo
Monitor Polski z 15 września 2025 r. (poz. 951-961)

Publikacja: 15.09.2025 22:02

961 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów i Gospodarki lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka  

960 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2025 r. nr rej. 478/2025 o nadaniu odznaczeń 

959 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2025 r. nr rej. 474/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia 

958 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 472/2025 o nadaniu orderów  

957 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 471/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń  

956 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 470/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń 

955 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2025 r. nr rej. 469/2025 o nadaniu odznaczenia  

954 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 462/2025 o nadaniu orderów  

953 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2025 r. nr rej. 459/2025 o nadaniu orderu  

952 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2025 r. nr rej. 458/2025 o nadaniu orderu i odznaczenia  

951 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2025 r. nr rej. 457/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń

