Monitor Polski z 15 września 2025 r. (poz. 951-961)

Aktualizacja: 16.09.2025 08:14 Publikacja: 15.09.2025 22:02
961 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów i Gospodarki lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka
960 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2025 r. nr rej. 478/2025 o nadaniu odznaczeń
959 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2025 r. nr rej. 474/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia
958 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 472/2025 o nadaniu orderów
957 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 471/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń
956 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 470/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń
955 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2025 r. nr rej. 469/2025 o nadaniu odznaczenia
954 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 462/2025 o nadaniu orderów
953 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2025 r. nr rej. 459/2025 o nadaniu orderu
952 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2025 r. nr rej. 458/2025 o nadaniu orderu i odznaczenia
951 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2025 r. nr rej. 457/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń
