Monitor Polski z 15 września 2025 r. (poz. 951-961)

961 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów i Gospodarki lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka

960 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2025 r. nr rej. 478/2025 o nadaniu odznaczeń

959 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2025 r. nr rej. 474/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia

958 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 472/2025 o nadaniu orderów

957 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2025 r. nr rej. 471/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń