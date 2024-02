Dziennik Ustaw z 9 lutego 2024 (165-171)

"Cyfrowy uczeń" zastąpi "Laptop dla ucznia". Co z czwartoklasistami?

Szefowie resortów edukacji i cyfryzacji Barbara Nowacka i Krzysztof Gawkowski zapowiedzieli, że choć program "Laptop dla ucznia" zostaje zawieszony, to chcą go uzdrowić i realizować pod nową nazwą "Cyfrowy uczeń". Co wiadomo o tym pomyśle?