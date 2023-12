Monitor Polski z 29 grudnia 2023 r. (poz. 1474-1482)

Budka po planach porządku w Enei szykuje się do zmian w PGE. Są pierwsze odwołania

Zbigniew Gryglas, dotychczasowy członek rady nadzorczej największej spółki elektroenergetycznej w Polsce — PGE, został odwołany z piastowanej przez siebie funkcji. To jednak tylko przygrywka do zmian, jakie planuje Ministerstwo Skarbu Państwa 31 stycznia 2024 r. Na walnym zgromadzeniu firmy ma wówczas dojść do kolejnych zmian.