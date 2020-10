Prezes NRL o wyroku TK ws. aborcji: Jestem wściekły jako lekarz

- Przecież wszyscy wiemy, że masowe protesty publiczne, to niemożliwe utrzymanie rygoru sanitarnego, rygoru bezpieczeństwa, a przecież to jest w tej chwili głównym elementem walki premiera, walki rządu z opanowaniem pandemii. Myślę, że jest to decyzja wbrew woli rządzących - powiedział w niedzielę rano prezes NRL w Radiu ZET.

- Jedno i drugie jest możliwe. Oby do tego nie doszło. Ale mam takie wrażenie, że zdrowie i życie stały się, niestety, zakładnikami polityki, co jest niedobre zarówno dla polityki, jak i dla medycyny. Utrzymywanie ciąży z uwagi na ciężkie, nieodwracalne wady płodu według mnie to znamiona uporczywej terapii. A przecież mamy jasne kryteria śmierci mózgu. Jako transplantolodzy przeszczepiamy narządy od zmarłych dawców. Można się zastanowić, czy w przypadku wad płodu nie przyjąć takich samych kryteriów. W tej sytuacji praktycznie badania prenatalne będą niepotrzebne, no bo skoro one nie prowadzą do niczego, to tylko byłyby elementem badań naukowych - mówił prof. Matyja.