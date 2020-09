Trybunał UE: pacjentowi należy się zwrot kosztów pilnego leczenia za granicą

TSUE przypomniał swoje orzeczenie w podobnej sprawie - wyrok z 2010.r. w sprawie Ełczinow (C-173/09), zgodnie z którym ubezpieczony, nawet w braku zgody wydanej przed rozpoczęciem leczenia w innym państwie członkowskim, ma prawo do zwrotu kosztów tego leczenia w kwocie równoważnej tej, jaka musiałaby zostać pokryta, gdyby ubezpieczony dysponował taką zgodą. Jest to możliwe w szczególności wtedy, gdy ze względów związanych ze stanem zdrowia lub koniecznością uzyskania świadczeń o charakterze pilnym, ubezpieczony nie był w stanie wystąpić o udzielenie takiej zgody lub nie mógł czekać na decyzję instytucji właściwej dotyczącą wniosku o udzielenie zgody („indywidualne okoliczności").

Na wypadek, gdyby sąd węgierski doszedł do wniosku, że W.O. nie byłby uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów leczenia w Niemczech na podstawie unijnych rozporządzeń, Trybunał zbadał kwestię zgodności węgierskich przepisów z zasadą swobodnego świadczenia usług i dyrektywą, która ją konkretyzuje.

I stwierdził, że system udzielania uprzedniej zgody, taki jak na Węgrzech, czyli wykluczający zwrot kosztów zagranicznego leczenia bez uzyskania na to uprzedniej zgody, również w przypadku rzeczywistego niebezpieczeństwa nieodwracalnego pogorszenia się stanu zdrowia tego ubezpieczonego, stanowi ograniczenie w swobodnym świadczeniu usług.

W odniesieniu do argumentu rządu węgierskiego, zgodnie z którym takie ograniczenie jest konieczne, aby zapewnić optymalne zarządzanie opieką zdrowotną i obniżać jej koszty, Trybunał zauważył, że ??taka konieczność jest uzasadniona wyłącznie w przypadku opieki stacjonarnej lub ambulatoryjnej, która wymaga użycia ciężkiego sprzętu, a zatem nie może być przyjęta w związku z udzielaniem porady lekarskiej. Do sądu węgierskiego należy zatem ustalenie, czy dana operacja okulistyczna należy do jednej z tych dwóch kategorii leczenia.



Jednak w przypadku, gdyby sąd węgierski stwierdził, że zabieg okulistyczny to leczenie szpitalne lub ambulatoryjne wymagające użycia ciężkiego sprzętu, Trybunał stwierdził, że ??wykluczenie możliwości zwrotu kosztów jego wykonania za granicą, nawet gdyby spełnione były pozostałe przesłanki (wspomniane wyżej indywidualne okoliczności), nieproporcjonalnie ogranicza swobodę świadczenia usług i jest sprzeczne z dyrektywą.