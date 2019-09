Ustawa o zdrowiu uczniów: przepełnione szkoły nie zmieszczą gabinetów stomatologicznych

Wszystko wskazuje jednak na to, że obawy medyków są bezpodstawne, bo przepisy ustawy są niemożliwe do spełnienia przez większość szkół. – Samorządy nie mają pieniędzy na gabinety w szkołach, więc 12 września nie będzie przełomem w dostępie dzieci do usług stomatologicznych – mówi Marek Wójcik ekspert Związku Miast Polskich. – Przy niskiej wycenie i braku kadry trudno liczyć na to, że stomatolodzy zechcą pracować w szkole – dodaje.