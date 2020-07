Koronawirus. Nie zapłaci 10 tys. zł kary za jazdę hulajnogą po bulwarze

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że to następne uchylenia drakońskich kar administracyjnych, nakładanych na obywateli po kierowaniu do Powiatowych Inspektorów Sanitarny notatek policji wskazujących za naruszenie zakazów czy nakazów do niedawana obowiązujących wobec stanu epidemii.

2 kwietnia 2020 r. pani Agnieszka jechała hulajnogą po bulwarze nad Wisłą. Kobieta poinformowana o tym, że wprowadzono zakaz korzystania z miejsc publicznych, oświadczyła że z uwagi na to, że porusza się hulajnogą nie dotyczy jej zakaz wejścia dla pieszych czy wjazdu rowerem. Za niezastosowanie się do przepisów porządkowych policja nałożyła na nią 100 zł mandatu, którego przyjęcia odmówiła.

Pan Grzegorz 8 kwietnia wyszedł z domu – jak mówił potem policji - by pójść do lekarza oraz by zrobić zdjęcie nowego dowodu osobistego, po czym spotkał się ze znajomymi. Twierdził, że takie spotkanie to nie wykroczenie.