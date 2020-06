Urlop w czasie epidemii koronawirusa - co powinien wiedzieć pacjent

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do: świadczeń zdrowotnych, informacji o swoim zdrowiu, ochrony tajemnicy informacji, wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, poszanowania intymności i godności, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, dostępu do dokumentacji medycznej. Nie można zapomnieć także o prawie do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza oraz prawie do zgłaszania działań nieporządanych produktów leczniczych.